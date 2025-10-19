Ynet: Израиль приостановил доступ гуманитарной помощи в Газу

Израиль обосновывает это нарушением режима прекращения огня в анклаве и возлагает ответственность на ХАМАС

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израиль решил приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа в свете обострения обстановки в анклаве. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, такое решение приняло политическое руководство, доступ помощи в анклав приостановлен "до дальнейшего уведомления". Израиль обосновывает это нарушением режима прекращения огня в анклаве и возлагает ответственность на палестинское движение ХАМАС.

Ранее армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где вооруженные радикалы обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.