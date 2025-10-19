Axios: Израиль сообщил США, что доступ помощи в Газу возобновят 20 октября

Власти Израиля решили приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа из-за нарушения режима прекращения огня в анклаве

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти Израиля уведомили вашингтонскую администрацию, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет возобновлен утром 20 октября. Об этом сообщил в X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.

Его источник из числа чиновников США отметил: "Израиль заявил нам, что вновь откроет доступ в Газу в понедельник утром".

Как информировал портал Ynet, власти Израиля решили приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Еврейское государство обосновывает это нарушением режима прекращения огня в анклаве и возлагает ответственность на радикальное палестинское движение ХАМАС.

Ранее армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.