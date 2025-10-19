ТАСС: в Йемене хуситы задержали 20 сотрудников ООН

Среди задержанных 15 иностранных граждан

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах", которое контролирует около трети территории Йемена, задержали 20 сотрудников ООН в столице Сане, включая 15 иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщил представитель всемирной организации.

"Вчера, 18 октября 2025 года, сотрудники службы безопасности «Ансар Аллах» без разрешения проникли на территорию комплекса Организации Объединенных Наций в Сане. По нашей последней информации, 11 национальных сотрудников были освобождены после допроса. 5 национальных сотрудников и 15 международных сотрудников по-прежнему находятся под стражей на территории комплекса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ООН поддерживает контакты с властями в Сане, а также международно признанным правительством Йемена, чтобы "как можно скорее урегулировать этот серьезный инцидент, добиться освобождения всех задержанных сотрудников и восстановить полный контроль над своими объектами".

Как отмечает телеканал Al Arabiya, за последние дни участились случаи нападений хуситов на объекты международных организаций в столице Йемена. По словам источника телеканала в ООН, очередная волна эскалации началась после недавнего заявления лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси о существовании "опасных шпионских ячеек", якобы связанных с гуманитарными организациями, которые действуют на территории Йемена.

В последнем обращении к своим сторонникам аль-Хуси заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" участия сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН в передаче Израилю разведывательных данных, которые помогли нанести удары по Сане в августе 2025 года. Жертвами этих ударов стали несколько высокопоставленных членов движения, в том числе глава сформированного хуситами правительства и начальник генерального штаба вооруженных сил повстанцев.

Риторика хуситов в отношении учреждений системы ООН и гуманитарных организаций, работающих на йеменской территории, резко ужесточилась в последние месяцы на фоне израильских ударов по объектам повстанцев. В начале октября хуситы задержали девять сотрудников ООН, которым были предъявлены обвинения в шпионаже. По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, всего с 2021 года на подконтрольной хуситам территории были задержаны 53 сотрудника всемирной организации.