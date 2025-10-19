Избранный лидер турок-киприотов Эрхюрман покинул пост председателя РТП

Туфан Эрхюрман пообещал на посту президента придерживаться беспристрастной и открытой публичной позиции

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Избранный лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман объявил об уходе с поста председателя Республиканской турецкой партии (РТП). Об этом он заявил сразу же после победы, одержанной 19 октября на выборах президента не признанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Выразив благодарность за успешное сотрудничество представителям как РТП, так и других политических сил, которые оказывали ему поддержку во время предвыборной кампании, Эрхюрман объявил: " Я благодарю всех. С этого момента я больше не председатель РТП. Я обещаю быть президентом всех граждан".

Эрхюрман пообещал по всем вопросам придерживаться беспристрастной и открытой публичной позиции. Он также пригласил всех желающих на вечерние празднования одержанной им победы в одном из парков в северной части Никосии. "Давайте укрепим наше единство. Мы будем праздновать наше братство, а не нашу победу", - сказал избранный лидер турко-кипрской общины.

Туфану Эрхюрману 55 лет, он придерживается социал-демократических взглядов и отстаивает право турок-киприотов быть гражданами единого кипрского государства, устроенного по федеративному принципу. В 1988 году он поступил в Университет Анкары, где окончил сначала магистратуру, а затем - докторантуру. С 2013 года Эрхюрман является членом турко-кипрского парламента (Ассамблеи), с 2016 года - лидером РТП, а в 2018-2019 годах он был премьер-министром ТРСК.

На состоявшихся 19 октября выборах Эрхюрман, заручившись поддержкой 62,76% избирателей, одержал победу уже в первом туре и теперь будет занимать пост президента самопровозглашенной ТРСК в предстоящие пять лет.

Как отметил лидер греко-кипрской Прогрессивной партии трудового народа Кипра Стефанос Стефану, "турко-кипрская община сделала выбор в пользу федеративного решения и воссоединения [острова]", что, по его словам, является "позитивным и обнадеживающим сигналом".