Вэнс: решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

США надо сначала обеспечить оружием свои ВС, отметил вице-президент Соединенных Штатов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска, решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву пока не принято. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

"США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки, - сказал он журналистам своего пресс-пула, отвечая на вопрос о том, какие, по мнению вашингтонской администрации, есть причины не передавать Tomahawk Украине. - И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент [США]". Говоря о Трампе, Вэнс подчеркнул: "Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk".