Трамп 20 октября объявит о повышении пошлин в отношении Колумбии

Президент США ранее заявил, что в этой стране "производят огромные объемы кокаина"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен 20 октября объявить о повышении пошлин в отношении продукции из Колумбии. Об этом американский лидер сообщил журналистам 19 октября.

Президент США утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли у него такие планы. "Я сообщу вам завтра (20 октября - прим. ТАСС)", - добавил он, говоря о том, какой будет новая тарифная ставка.

Трамп назвал Колумбию "машиной по производству наркотиков". По его мнению, в этой стране "производят огромные объемы кокаина и распространяют его по всему миру".

Трамп 19 октября обвинил президента Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также заявил о прекращении финансовой поддержки южноамериканской республики со стороны США. Трамп также подчеркнул, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.