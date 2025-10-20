Reuters: Трамп на встрече с Зеленским говорил о гарантиях безопасности для РФ

Украинская делегация сочла подобные высказывания вызывающими недоумение, сообщило агентство

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk и говорил о гарантиях безопасности как Киева, так и Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "Трамп в ходе напряженной встречи в пятницу добивался от <...> Зеленского, чтобы тот уступил часть территории России, украинская делегация была разочарована этим". По сведениям агентства, "Трамп также отказался передать Украине ракеты Tomahawk и говорил о предоставлении гарантий безопасности и Киеву, и Москве, украинская делегация посчитала, что эти высказывания вызывают недоумение".

Как следует из материала, Зеленский "заявил, что не уступит добровольно какие-либо территории Москве". Как подчеркивает агентство, в целом "это обсуждение явно разочаровало Зеленского, который надеялся убедить Трампа предоставить" Киеву ракеты.

Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье, подчеркнул, что США не могут отдать все свои вооружения Украине. Он отметил, что вопрос о возможности передачи Киеву Tomahawk все еще рассматривается.