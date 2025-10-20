Вэнс призвал страны Персидского залива создать систему безопасности в Газе

Вице-президент США указал на то, что Вашингтон считает разоружение ХАМАС ключевой частью мирного соглашения по Газе

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что странам Персидского залива необходимо создать "инфраструктуру безопасности" в секторе Газа, с помощью которой был бы обеспечен контроль над процессом разоружения радикального палестинского движения ХАМАС. Он указал на то, что Вашингтон считает разоружение ХАМАС ключевой частью мирного соглашения по Газе.

"У наших союзников, государств Персидского залива, пока нет инфраструктуры безопасности, благодаря которой можно было бы быть уверенными в том, что ХАМАС разоружен", - сказал Вэнс, чьи слова приводит Agence France-Presse, обратившись с призывом к этим странам ускорить работу над соответствующими мерами.

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что в Израиле на неделе ожидают визит Вэнса и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.