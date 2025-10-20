Посол США: бездействие Бейрута приведет к конфронтации "Хезболлах" и Израиля

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Посол США в Турции и спецпосланник американского президента по Сирии Том Баррак предупредил о риске серьезной конфронтации "Хезболлах" и Израиля, если Бейрут продолжит бездействовать и не добьется разоружения этой шиитской организации.

"Сирия восстанавливает стабильность в отношениях со своими соседями, включая Израиль и Турцию, и это становится первой составляющей израильской системы безопасности на севере. Вторым этапом должно стать разоружение "Хезболлах" на территории Ливана и начало переговоров с Израилем по вопросам безопасности и границ. Если Бейрут не предпримет никаких действий, военное крыло "Хезболлах" неизбежно столкнется с серьезной конфронтацией с Израилем в период, когда он обладает наибольшей силой, а у поддерживаемой Ираном "Хезболлах" сейчас слабейшее положение", - написал Баррак в Х.

Он напомнил, что "сегодня Израиль по-прежнему занимает пять тактических позиций вдоль "голубой линии" (временная полоса разграничения между Израилем и Ливаном, установленная решением ООН в 2000 году - прим. ТАСС), обеспечивая раннее оповещение и нанося ежедневные удары по "Хезболлах". "Принцип ливанского правительства "Одна страна, одна армия" остается скорее мечтой, чем реальностью. По мере стабилизации обстановки в Сирии "Хезболлах" становится все более изолированной. Иностранный контроль над боевиками подрывает суверенитет Ливана, сдерживает инвестиции и подрывает общественное доверие. И это является постоянным сигналом тревоги для Израиля", - отмечает посол.

По его убеждению, "если Бейрут продолжит колебаться, Израиль может действовать в одностороннем порядке и последствия будут серьезными". При этом Баррак полагает, что "если "Хезболлах" подвергнется военному нападению со стороны Израиля и столкнется с территориальными, политическими или репутационными потерями, организация почти наверняка попытается отложить выборы, намеченные на май 2026 года, чтобы сохранить свою политическую базу и перегруппироваться".

США, как указывает посол, "должны поддержать Бейрут, чтобы он быстро отделился от поддерживаемого Ираном ополчения "Хезболлах" и синхронизировался с антитеррористическим ритмом своего региона". И это ливанским властям нужно сделать прежде, чем их "поглотит новая волна нулевой терпимости к террористическим организациям". При этом Иран, как отмечает американский посол, "продолжает финансировать "Хезболлах", но также в регионе "ускорился процесс изгнания иранских прокси".

"Недавно назначенный президентом США Дональдом Трампом чрезвычайно компетентный посол в Ливане Мишель Исса прибудет в Бейрут в следующем месяце, чтобы помочь Ливану найти верный путь решения этих сложных проблем", - отметил Баррак.