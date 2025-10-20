The National: не менее 4 тыс. военных войдут в "стабилизационные силы" в Газе

По данным газеты, военнослужащие не будут иметь тяжелого вооружения, их оснастят только ручным стрелковым оружием для самообороны и бронемашинами

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Численность международных "стабилизационных сил" в секторе Газа, возглавляемых Египтом, составит не менее 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что, помимо египетских войск, в состав контингента войдут военные из Азербайджана, Турции и Индонезии. Пока эти страны официально не подтвердили свое участие в инициативе.

По данным источников газеты, "стабилизационные силы" не будут иметь тяжелого вооружения, их оснастят только ручным стрелковым оружием для самообороны и бронемашинами. Полномочия контингента будут близки к миротворческим силам. Войска развернут в тех районах, откуда ранее Израиль вывел регулярную армию согласно первой фазе мирного плана президента США Дональда Трампа. Контингент будет продвигаться вперед по мере дальнейшего отвода израильских войск. При этом, как отмечают источники, "стабилизационные силы" не войдут в определенную Израилем полосу безопасности вдоль границы сектора Газа.

Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов вместе с 3 тыс. местных волонтеров.

Мирные усилия

Как сообщают источники газеты, развертывание международного контингента является второй частью мирного плана Трампа.

Ранее британская газета The Guardian отмечала, что США заинтересованы в том, чтобы войска в анклаве имели такой же статус, как международные силы в Гаити, которые борются с организованными преступными группировками. В то же время американские власти против того, чтобы размещенные в Газе военнослужащие действовали в рамках формального миротворческого контингента ООН.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.