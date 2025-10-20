Axios: США намерены усилить контроль за режимом прекращения огня в Газе

Следующие 30 дней будут решающими, заявил порталу один из чиновников Белого дома

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Власти США намерены значительно усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа и реализацией основных положений первого этапа мирного плана. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил портал Axios.

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

"Следующие 30 дней будут решающими. Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе с точки зрения реализации соглашения. Мы будем принимать решения", - заявил порталу один из чиновников.

В Белом доме считают, что в данный момент ситуация с режимом прекращения огня остается слишком шаткой, без строгого соблюдения сторонами перемирия будет крайне трудно сохранить "хрупкий мир". При этом американская администрация ожидала именно подобного типа инцидентов, которые имели место в минувшие выходные.

"Мы знали, что это назревает. И чем дольше этим ребятам позволят нападать друг на друга, тем больше они будут это делать", - отметил другой собеседник Axios в Белом доме.

По данным портала, после сообщения об инциденте спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер позвонили министру стратегического планирования Израиля Рону Дермеру и призвали к тому, чтобы ответные действия еврейского государства были "пропорциональными, но сдержанными". При этом, как отметили источники Axios, США в перспективе могут поддержать действия Израиля по усилению контроля над отдельными частями Газы в случае, если сторонники радикального палестинского движения ХАМАС будут нарушать режим прекращения огня.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают причастность движения к случившемуся в Рафахе.