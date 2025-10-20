Guardian: Украина может получить кредит за счет активов РФ до конца 2025 года
ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Решение Еврокомиссии (ЕК) по "репарационному кредиту" за счет замороженных российских активов для Украины с высокой вероятностью будет утверждено до конца 2025 года. Об этом пишет газета The Guardian.
В качестве главного аргумента в пользу этого газета привела мнение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который на прошлой неделе заявил, что ситуация с выдачей кредита Киеву за счет средств РФ движется к "счастливому решению".
Одним из условий кредита, по замыслу Еврокомиссии, пишет The Guardian, будет использование Россией собственных замороженных активов для выплаты репараций после окончания конфликта. По словам одного из собеседников газеты в ЕС, такое "предложение не подразумевает конфискацию [средств РФ]".
10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.