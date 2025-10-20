Guardian: Украина может получить кредит за счет активов РФ до конца 2025 года

По данным газеты, одним из условий кредита будет использование Россией собственных замороженных активов для выплаты репараций

Здание Европейской комиссии © Алексей Витвицкий/ ТАСС

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Решение Еврокомиссии (ЕК) по "репарационному кредиту" за счет замороженных российских активов для Украины с высокой вероятностью будет утверждено до конца 2025 года. Об этом пишет газета The Guardian.

В качестве главного аргумента в пользу этого газета привела мнение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который на прошлой неделе заявил, что ситуация с выдачей кредита Киеву за счет средств РФ движется к "счастливому решению".

Одним из условий кредита, по замыслу Еврокомиссии, пишет The Guardian, будет использование Россией собственных замороженных активов для выплаты репараций после окончания конфликта. По словам одного из собеседников газеты в ЕС, такое "предложение не подразумевает конфискацию [средств РФ]".

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.