Эксперт Шимо: саммит РФ и США может стать началом новой системы безопасности

Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" заявил, что выбор Будапешта дает надежду всем, кто не только хочет избежать войны с Россией, но и стремится к мировому порядку

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Планируемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может не только помочь урегулированию конфликта на Украине, но и положить начало созданию новой системы безопасности в Европе. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо.

"Выбрав Будапешт в качестве места запланированной встречи с президентом России Путиным, президент США Трамп заявил, что ему ближе мирная политика Венгрии, чем провоенная политика Евросоюза и европейских членов НАТО. Выбор Будапешта дает надежду всем, кто не только хочет избежать войны с Россией, но и стремится к мировому порядку, основанному на сотрудничестве, а не на конфронтации", - сказал эксперт.

Он напомнил, что 50 лет назад в Хельсинки был подписан Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в работе которого активное участие принимала Венгрия. "Сегодня венгерская дипломатия может сослужить хорошую службу созданию новой системы коллективной безопасности и сотрудничества, включающей Европу и Азию", - уверен Шимо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о необходимости начать переговоры между Евросоюзом и Россией о создании новой системы европейской безопасности. "Не знаю, получит ли правительство Виктора Орбана мандат от двух президентов [Путина и Трампа] на начало "хельсинкского процесса", соответствующего сегодняшним условиям, на организацию конференции, направленной на подготовку всеобъемлющего соглашения, но, несомненно, саммит даст Венгрии огромный стимул для того, чтобы и дальше идти по пути мира и противостоять провоенным силам", - отметил руководитель НПО.

Он также обратил внимание, что в западных СМИ появились утверждения, будто Россия готова отказаться от основных целей своей военной операции на Украине в обмен на территории. "Считаю, что это ошибка, потому что Россия не откажется от своей безопасности ради кого бы то ни было. Путин ведет переговоры с Трампом не потому, что он хочет мира на Украине любой ценой, а для того, чтобы Россия могла жить в условиях равноправия и взаимной безопасности с Западом", - считает Шимо.

По его словам, он "не ожидает чуда от саммита в Будапеште". "Я скорее думаю, что благодаря улучшению двусторонних экономических и военных отношений будет сделан еще один шаг к возобновлению "хельсинкского процесса", который также будет включать урегулирование конфликта на Украине", - заключил руководитель "Венгерского круга мира".