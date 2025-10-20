ТАСС: израильские дроны-разведчики низко летают над Бейрутом

Источник в службе гражданской обороны напомнил, что они совершали столь интенсивные и продолжительные по времени полеты над городом 7 октября

БЕЙРУТ, 20 октября. /ТАСС/. Беспилотники израильских ВВС появились с утра в небе ливанской столицы и совершают разведывательные полеты над южными окраинами, где проживают сторонники шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.

"Гул моторов дронов-разведчиков доносится до центральных и западных кварталов Бейрута, - указал он. - Неприятельские беспилотники барражируют на низкой высоте, жители города обеспокоены и опасаются израильских ударов по объектам "Хезболлах".

Собеседник напомнил, что разведывательные летательные аппараты Израиля совершали столь интенсивные и продолжительные по времени полеты над городом 7 октября.

На юге Ливана израильские беспилотники 18 и 19 октября ликвидировали двух членов шиитского движения, занимавшихся восстановлением разрушенной в ходе военных действий инфраструктуры.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 253 человека, 688 получили ранения.