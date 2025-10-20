Axios: Уиткофф сосредоточится в Израиле на укреплении перемирия

По данным портала, повестка американской переговорной группы будет также затрагивать следующий этап сделки по Газе

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Предстоящий визит спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Израиль на этой неделе будет посвящен стабилизации режима прекращения огня в секторе Газа и разработке конкретных шагов по переходу сторон к реализации следующего этапа мирного соглашения. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил портал Axios.

По его данным, повестка американской переговорной группы будет также затрагивать контроль за продолжающимся возвращением радикальным палестинским движением ХАМАС тел погибших израильских заложников и разрешение складывающихся противоречий между Израилем и органами ООН по вопросам поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Также Уиткофф обсудит с представителями еврейского государства создание международных стабилизационных сил и представит новые предложения по разоружению ХАМАС и демилитаризации Газы.

"Сейчас начинается настоящая работа", - заявил Axios один из высокопоставленных чиновников Белого дома. Он также добавил, что уже в ближайшее время с учетом текущего состояния инфраструктуры Газы понадобятся "люди, которые знают, как управлять на муниципальном уровне, как построить водоочистные сооружения и управлять ими". В Вашингтоне также считают одним из первоочередных вопросов, который потребует решения в рамках предстоящей поездки Уиткоффа, обеспечение поставок бетона в сектор Газа в обход сторонников ХАМАС.

Ранее Axios и израильская гостелерадиокомпания Kan сообщали о том, что Уиткофф и Кушнер должны приехать в Израиль на этой неделе. Также отмечалось, что к американской делегации может присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позже в воскресенье Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон направит в Израиль своего высокопоставленного представителя "в ближайшие дни" и не исключил, что это будет он сам.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают причастность движения к случившемуся в Рафахе.