ЦАХАЛ дважды открывал огонь по подозреваемым в Газе для устранения угрозы

Речь идет о террористах, пересекших желтую линию и приблизившихся к военнослужащим, действующим в районе Эш-Шуджаии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные в понедельник дважды открывали огонь в районе Эш-Шуджаия в секторе Газа "для устранения непосредственной угрозы" после того, как группы неизвестных приблизились к их позициям. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В понедельник ЦАХАЛ выявил нескольких террористов, пересекших желтую линию и приблизившихся к военнослужащим, действующим в районе Эш-Шуджаии, что представляло для военных непосредственную угрозу. Военнослужащие открыли огонь по террористам, пересекшим желтую линию, чтобы устранить угрозу. Вскоре после этого ЦАХАЛ выявил еще нескольких террористов, пересекших желтую линию и приблизившихся к военнослужащим в районе Эш-Шуджаия, что также представляло для солдат непосредственную угрозу. Военнослужащие открыли огонь по террористам, пересекшим желтую линию, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что военнослужащие Южного командования ЦАХАЛ "дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня" в секторе Газа и "продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы".

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание принять меры против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают причастность движения к случившемуся в Рафахе.