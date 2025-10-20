12-й канал: Израиль вновь открыл два КПП на границе с сектором Газа

По данным СМИ, контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Кисуфим" были закрыты 19 октября после гибели двух израильских военных из-за обстрела радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Израиля открыли в понедельник контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Кисуфим" на юге и в центральной части своей границы с сектором Газа. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, эти два КПП были закрыты в воскресенье после того, как утром того же дня в районе города Рафах на юге анклава в результате обстрела со стороны радикалов были убиты двое израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и дал ВС указание "принять меры". Затем израильская армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей, после чего вечером 19 октября заявила, что возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа.

По данным портала Ynet, в понедельник в Израиль прибыли спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. По информации портал Axios, их визит будет посвящен стабилизации режима прекращения огня в секторе Газа и разработке конкретных шагов по переходу сторон к реализации следующего этапа мирного соглашения.

Ранее Axios и израильская гостелерадиокомпания Kan сообщали о том, что Уиткофф и Кушнер должны приехать в Израиль на этой неделе. Также отмечалось, что к американской делегации может присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позже в воскресенье Вэнс подтвердил, что Вашингтон направит в Израиль своего высокопоставленного представителя "в ближайшие дни", и не исключил, что это будет он сам.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.