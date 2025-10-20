Шуйок: Венгрия гордится тем, что организует встречу Путина и Трампа

Война не является способом разрешения каких-либо конфликтов, считает президент республики

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев и президент Венгрии Тамаш Шуйок, который находится в Болгарии с официальным визитом, считают, что война не может быть способом решения конфликтов. Об этом лидеры заявили перед журналистами по итогам переговоров в Софии.

"Война не является способом разрешения каких-либо конфликтов независимо от того, касается ли этот вопрос российско-украинского или ближневосточных региональных конфликтов. Именно поэтому мы считаем, что инициатива администрации президента США Дональда Трампа очень важна. Мы исключительно горды тем, что Будапешт будет местом проведения встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал Шуйок.

"Венгрия ни разу не отклонилась от своей рациональной и последовательной позиции достижения мира через дипломатию, а не через эскалацию в вооружении и продолжении войны, что, как я подчеркивал неоднократно, может привести только к дополнительным жертвам, разрушениям и потере Украиной новых территорий. В результате этой рациональной позиции совсем естественно, что Будапешт будет местом столь ожидаемой всеми нами встречи президентов Трампа и Путина", - отметил Радев.