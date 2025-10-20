В Газе из-за военной операции Израиля полностью разрушены более 100 тыс. зданий

За два года системы водоснабжения и канализации в Газе были разрушены как минимум на 85%.

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. зданий, относящихся к государственной или муниципальной собственности, а также находившихся в реестрах местных властей, были полностью разрушены в палестинском секторе Газа за два года проведения израильской армией военной операции в анклаве. Такие данные представлены в отчете палестинского центрального статистического управления.

По его информации, которую опубликовало агентство WAFA, за время боевых действий с начала октября 2023 года "в секторе было полностью уничтожено 102 067 зданий и объектов, в значительной степени повреждены 192 812 строений государственной и муниципальной собственности". Кроме того, израильские силы до основания снесли или частично разрушили 330,5 тыс. частных жилых домов и построек.

По сведениям статистического управления, за тот же двухлетний период израильской военной операции системы водоснабжения и канализации в Газе были разрушены как минимум на 85%. Необходимые затраты на их восстановление составят, по предварительным оценкам, более $1,5 млрд.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.