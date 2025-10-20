Al Jazeera: тела около 10 тыс. погибших палестинцев остаются под завалами в Газе

По информации канала, для поиска тел необходима специальная техника, которой в секторе по-прежнему нет

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Тела порядка 10 тыс. погибших палестинцев остаются под завалами жилых домов в секторе Газа, разрушенных в результате ударов израильских ВС. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя сил гражданской обороны анклава.

По его утверждению, только в городе Газа все еще не извлечены из-под завалов останки примерно четырех тыс. местных жителей. Собеседник канала подчеркнул, что для поиска тел необходима специальная техника, которой в секторе по-прежнему нет, несмотря на прекращение огня.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 68 тыс., более 170 тыс. получили ранения.