Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
Редакция сайта ТАСС
12:05
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по югу Ливана. Как заявила армейская пресс-служба, его целью были объекты военной инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах".
Цели находились в районе города Набатия на юге республики. По версии израильской стороны, вооруженные отряды "Хезболлах" "продолжают предпринимать попытки восстановления" своей инфраструктуры на территории Ливана.
Израиль считает, что тем самым "Хезболлах" нарушает договоренности о прекращении огня в Южном Ливане. "Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для пресечения любых угроз и защиты Государства Израиль", - заявили военные.