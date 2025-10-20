Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Цели находились в районе города Набатия

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по югу Ливана. Как заявила армейская пресс-служба, его целью были объекты военной инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах".

Цели находились в районе города Набатия на юге республики. По версии израильской стороны, вооруженные отряды "Хезболлах" "продолжают предпринимать попытки восстановления" своей инфраструктуры на территории Ливана.

Израиль считает, что тем самым "Хезболлах" нарушает договоренности о прекращении огня в Южном Ливане. "Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для пресечения любых угроз и защиты Государства Израиль", - заявили военные.