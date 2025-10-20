WAFA: почти 50 палестинцев погибли в Газе за 24 часа из-за атак Израиля

По данным агентства, еще 158 человек получили ранения

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Около полусотни арабов стали за минувшие сутки жертвами действий израильской армии в секторе Газа. Такие данные привело палестинское агентство WAFA.

По информации медицинских работников, "47 палестинцев погибли в анклаве под огнем израильских сил в течение прошедших 24 часов". Указывается, что 36 из них были убиты в центральных районах блокированного анклава. Еще 158 человек получили ранения.

Агентство указывает, что все эти люди погибли в период, когда "Израиль неоднократно нарушал режим прекращения огня минувшим вечером и в понедельник утром".

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху обвинил в этом движение ХАМАС и дал армии указание "принять меры" против радикалов. После этого военные нанесли серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее в армии уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один был тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают свою связь со случившимся в анклаве.