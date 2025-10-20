ХАМАС передаст Красному Кресту тело еще одного израильского заложника

Передача останков состоится 20 октября в 20:00

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила о намерении передать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тело еще одного из погибших израильских заложников. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группировки.

Согласно тексту, передача останков состоится 20 октября в 20:00 по местному времени (совпадает с мск).