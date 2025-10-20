Каллас призвала Киев не признавать Донбасс российским

Глава европейской дипслужбы напомнила, что некоторые западные государства не признали возвращение Эстонии в состав СССР по итогам Второй мировой войны

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз выступает против урегулирования украинского конфликта, которое предусматривало бы признание Украиной утраты территорий. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

"Мы считаем, что Украина не должна отдавать территории России", - сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли Евросоюз план примирения на Украине, который заключается в передаче Донбасса России.

"Конечно, тут много сложностей. Один вопрос, какие территории вы можете отбить обратно, но совершенно иной вопрос, признаете ли вы [эти регионы] территорией другой страны", - заявила Каллас, напомнив, что ряд западных государств не признал возвращение Эстонии в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

По информации агентства Reuters, 17 октября во время встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп добивался, чтобы тот согласился уступить России часть территории. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что визит в Белый дом и встреча с Трампом прошли не так, как рассчитывал Зеленский.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент РФ Владимир Путин. Среди них значатся демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.