Глава МИД Словении надеется, что встреча в Будапеште будет шагом к миру на Украине

Таня Файон также выступила с утверждением о "необходимости участия Киева" во всех мирных переговорах

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД Словении Таня Файон рассчитывает, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште поможет прийти к мирному урегулированию украинского конфликта.

"Мы надеемся, что объявленная встреча Трампа и Путина в Будапеште принесет плоды и станет шагом на пути к долгожданному миру", - приводит слова Файон пресс-служба МИД Словении.

Глава словенского внешнеполитического ведомства также выступила с утверждением о "необходимости участия Киева" во всех мирных переговорах.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.