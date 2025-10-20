Сийярто: странам ЕС грозят штрафы за разрыв контрактов по нефти и газу с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что пока в предложениях Еврокомиссии четко не оговорено, каким образом будет осуществляться "выход из соглашений" с РФ

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Странам Евросоюза, имеющим долгосрочные контракты по нефти и газу с Россией, возможно, придется платить крупные штрафы за разрыв соглашений при выполнении плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета ЕС в Люксембурге.

Он напомнил, что Венгрия получает нефть и газ из России в соответствии с соглашениями, которые должны оставаться в силе в течение еще нескольких лет. В то же время инициатива Брюсселя предусматривает их разрыв, поскольку ЕС должен будет полностью отказаться от поставок из РФ с 1 января 2028 года. "Международный суд может признать это необоснованным, и тогда нам придется заплатить штраф за невыполнение контракта", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.

Сийярто отметил, что пока в предложениях Еврокомиссии четко не оговорено, каким образом будет осуществляться "выход из соглашений" с Россией. "На данный момент в проекте правил говорится только о том, что такие планы выхода должны быть прописаны", - уточнил министр, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться на консультациях с Европарламентом. Он также обратил внимание на то, что, помимо Венгрии, долгосрочные контракты на поставки энергоносителей из РФ есть у Словакии.

Эти две страны выступают против инициативы Брюсселя, однако Совет ЕС на заседании в Люксембурге утвердил предложение о запрете странам Евросоюза осуществлять любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение, которое распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ, теперь должен одобрить Европарламент.

В соответствии с документом, заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года. Краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных "может продолжаться до 1 января 2028 года". Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года.