МИД Румынии не получал запроса на перелет Путина

Полет через воздушное пространство республики - один из вероятных маршрутов следования российского лидера на пути в Будапешт

БУХАРЕСТ, 20 октября. /ТАСС/. Румыния пока не получала запроса на перелет в контексте возможной поездки российского президента Владимира Путина на объявленный в Будапеште саммит РФ - США. Об этом заявила глава МИД республики Оана Цою по прибытии в Люксембург на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

"До сих пор не был передан такой запрос, или подтверждение полета, или присутствие в этом контексте", - приводит ее слова агентство Аджерпрес. Полет через воздушное пространство Румынии - один из вероятных маршрутов следования российского лидера на пути в Будапешт.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном получил заверения в том, что Будапешт готов принять российско-американский саммит.

16 октября Путин и президент США Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу президентов двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент РФ поддержал эту идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".