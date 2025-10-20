США и Австралия подписали соглашение по редкоземельным элементам

Документ разрабатывался четыре-пять месяцев, отметил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Австралия заключили договоренность по добыче редкоземельных элементов. Подписание этого документа состоялось в присутствии журналистов на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

"Примерно через год у нас будет столько критически важных минералов и редкоземельных элементов, что вы не будете знать, куда их девать. Они будут стоить $2 (то есть копейки - прим. ТАСС). Пока же мы будем работать с Австралией и другими странами", - сказал американский лидер. Как он уточнил, соглашение разрабатывалось четыре-пять месяцев.