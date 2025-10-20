В Сербии назвали катастрофой решение ЕС по отказу от российских нефти и газа

Это серьезная и плохая новость для республики, отметила председатель сербского парламента Ана Брнабич

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что не видит выхода из сложившейся ситуации в сфере энергетики после того, как министры энергетики стран ЕС поддержали предложение о поэтапном отказе от импорта российских нефти и газа. Как отметила она в комментарии агентству Танюг, Белград ожидает возвращения президента Сербии Александара Вучича из Венгрии и надеется, что он сможет предложить решение.

"Это катастрофическая новость для нас, действительно катастрофическая. Не помню, чтобы мы недавно получали настолько серьезную и плохую новость для Сербии. Мы строили газопроводы именно для того, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную подачу газа в Республику Сербию", - указала Брнабич.

По ее словам, власти занимались и газовой диверсификацией, чтобы страна была энергетически безопасной и устойчивой. "Когда у вас теперь есть и проблемы с газом, и проблемы с нефтью - это катастрофические новости для Сербии, и я действительно сейчас не вижу выхода из этой ситуации. Ожидаю возвращения президента Республики Сербии Александара Вучича из Венгрии и надеюсь, что у него будет какое-то решение и идея, как Сербия может решить все эти проблемы и как наша экономика сможет выжить в этих условиях. Но, в любом случае, это для нас абсолютно губительно", - подчеркнула она.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее подчеркивал, что американские рестрикции в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") стали ответом на отказ сербской стороны присоединиться к западным санкциям против Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва и Белград ищут оптимальное решение по компании NIS, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы.

20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года. Ранее правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключения из этих правил.