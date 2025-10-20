В Сербии заявили о крайне тяжелом положении после решения ЕС по газу

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявил, что благодаря "отличным отношениям президента Александара Вучича с мировыми лидерами" Белград делает все возможное для выхода из сложившейся ситуации

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Сербия оказалась в "почти безвыходном положении" после решения Совета ЕС о поэтапном запрете на любые закупки российского газа. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Сербия находится в крайне тяжелом и почти безвыходном положении, поскольку Совет Европейского союза утвердил запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в третьи страны, который вступает в силу 1 января 2026 года. Суть в том, что Болгария не позволит проход российского газа по газопроводу "Балканский поток", что в будущем нанесет ущерб и Сербии", - отметила министр в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, благодаря "отличным отношениям президента Александара Вучича с мировыми лидерами" Белград надеется найти решение и делает все возможное для выхода из сложившейся ситуации. "Тем не менее положение почти безвыходное, особенно если учесть и текущие проблемы вокруг NIS (компания "Нефтяная индустрия Сербии" - прим. ТАСС). Наша страна, которая не участвует ни в одном конфликте, оказалась пострадавшей без причины. Несмотря ни на что, мы сделаем все возможное, как и прежде, чтобы граждане не ощутили проблем, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнула Джедович-Ханданович.

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич ранее заявила, что считает решение Совета ЕС катастрофическим и не видит выхода из сложившейся ситуации в сфере энергетики. По ее словам, Белград рассчитывает на возвращение президента Сербии Александара Вучича из Венгрии и надеется, что он сможет предложить решение.

В понедельник Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года. Ранее правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключения из этих правил.

О санкциях против NIS

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Рестрикции вступили в силу утром 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич после этого заявил, что не винит Россию в санкциях против NIS, и призвал Москву найти совместное решение данной проблемы. По итогам прошедшей 15 октября встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сербский президент отметил, что из-за мер США "Нефтяная индустрия Сербии" фактически оказалась и под рестрикциями ЕС.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).