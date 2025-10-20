Трамп отверг призыв создать условия для победы Киева в конфликте

Австралийская журналистка поинтересовалась, собирается ли президент поддержать инициативу членов Конгресса, призывающих внести Россию в американский список стран - спонсоров терроризма

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг призыв наделить Украину возможностями, позволяющими фактически нанести военное поражение России.

Вопрос на эту тему американскому лидеру был задан репортерами в начале его встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Австралийская журналистка поинтересовалась, собирается ли Трамп поддержать инициативу ряда членов Конгресса, призывающих внести Россию в американский список стран - спонсоров терроризма. Кроме того, она же спросила у главы американской администрации, почему бы ему не наделить Украину возможностями, фактически позволяющими нанести поражение России.

"Если бы знали хоть что-то о том, о чем говорите..." - начал отвечать Трамп, однако та же самая журналистка прервала его. Она утверждала, что знает, о чем говорит. "Не думаю, что вы знаете [это]. Это сложнее, чем вы излагаете. Просто звучит легко", - парировал президент США. "Мы находимся в процессе, стараемся заключить сделку. Если мы заключим сделку, то замечательно. Если мы не заключим сделку, то много народу заплатит большую цену", - заявил Трамп.