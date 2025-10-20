Трамп: лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в секторе Газа

При этом президент США подчеркнул готовность решительно применить силу против ХАМАС в случае эскалации

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что имевшее место нарушение режима прекращения огня в секторе Газа не было санкционировано руководителями радикального палестинского движения ХАМАС.

"Я не верю, что это было руководство [ХАМАС]", - отметил американский лидер, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в секторе Газа на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул готовность решительно применить силу против ХАМАС в случае эскалации. "У нас сравнительно небольшая ситуация с ХАМАС. С этим очень быстро разберутся, если они сами не исправятся", - сказал глава администрации США. "Потому что [сейчас] они (представители ХАМАС - прим. ТАСС) находятся в состоянии нарушения договоренности", - полагает Трамп. "Они будут хорошо себя вести, будут милыми. Если же нет, то мы их искореним. Если придется. Они будут искоренены. И им об этом известно", - утверждал Трамп.

9 октября он объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.

В воскресенье армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее израильская сторона уточнила, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.