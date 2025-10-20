Евродепутат Штегер назвала экономическим самоубийством отказ ЕС от газа из РФ

Депутат ЕП от оппозиционной правой Австрийской партии свободы указала на то, что поставляемые ранее в Евросоюз из России объемы топлива "невозможно компенсировать альтернативными поставками в обозримой перспективе"

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Отказ Евросоюза от импорта газа из России сравним с экономическим самоубийством для сообщества. Такое мнение выразила депутат Европарламента (ЕП) от оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

"Полный отказ от импорта российского природного газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС за счет такой политики попадет в пикирующую спираль деиндустриализации, стремительно растущей безработицы и необратимой потери международной конкурентоспособности", - распространила ее слова пресс-служба партии.

Политик указала на то, что поставляемые ранее в ЕС из России объемы топлива "невозможно компенсировать альтернативными поставками в обозримой перспективе, не говоря уже о том, чтобы эти альтернативы были посильными с точки зрения экономических условий". При этом сжиженный природный газ (СПГ) "не только значительно дороже, но еще и сопряжен с огромными логистическими и экологическими издержками", заключила она.

Ранее 20 октября министры энергетики ЕС утвердили предложение Еврокомиссии запретить любые виды и формы поставок российского газа в страны сообщества с 1 января 2028 года. Новые краткосрочные контракты будет запрещено заключать с 1 января 2026 года, а текущие краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года. Теперь этот документ должен быть утвержден Европарламентом.