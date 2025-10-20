В Сенате США заявили о приостановке работы над законом о санкциях против РФ

Лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн считает, что американский президент Дональд Трамп может использовать законопроект, чтобы "усадить за стол переговоров" Россию

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США приостановил работу над законопроектом об ужесточении санкций против России в связи с предстоящей встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам в понедельник лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Я по-прежнему считаю, что этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента [США], который он может использовать против российской стороны, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас", - сказал он.

Трамп после разговора с Путиным допустил, что Вашингтон сейчас не станет ужесточать санкции в отношении Москвы. Он отметил, что для принятия упомянутого законопроекта "не самый подходящий момент".

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".