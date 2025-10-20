В Японии изберут первую в истории женщину-премьера

Санаэ Такаити является ярко выраженным консерватором и выступает в защиту традиционных ценностей

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты ключевой нижней палаты парламента Японии на открывающейся во вторник внеочередной сессии проголосуют за кандидатуру нового премьер-министра, которым наверняка станет председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. Таким образом, впервые в истории страны главой японского правительства будет женщина.

До последнего момента судьба премьерского кресла оставалась под вопросом из-за того, что несколько недель назад из правящей коалиции вышла партия "Комэйто". Это давало шанс оппозиции, которая коллективно имеет в парламенте больше мест, чем ЛДП, перехватить власть в стране - впервые с 2012 года. Однако ЛДП под руководством Такаити удалось заключить новый альянс - с консервативной партией "Общество обновления Японии. Союз с этой партией гарантирует Санаэ Такаити избрание - у оппозиции с учетом ее раздробленности нет шансов набрать большинство голосов на предстоящем голосовании. Во вторник утром за несколько часов до голосования в парламенте правительство премьер-министра Сигэру Исибы в полном составе уйдет в отставку. Он пробыл на посту главы японского правительства 386 дней.

Причины развала правящей коалиции

Главной причиной выхода "Комэйто" из альянса с ЛДП стала череда финансовых скандалов, которые год назад сотрясли ЛДП. Тогда под давлением нынешнего премьера Сигэру Исибы партию покинул ряд тяжеловесов ЛДП, однако Такаити дала понять, что не только вернет многих из них в ряды партии, но и назначит на высокие должности в своей администрации. Объясняя свое решение о выходе из коалиции, руководство "Комэйто" призналось, что больше не в состоянии оправдывать действия ЛДП в глазах собственных избирателей, подчеркнув, что финансовые скандалы либерал-демократов бьют по репутации самой "Комэйто". При этом некоторые члены ЛДП, со своей стороны, позитивно отреагировали на выход "Комэйто" из альянса. Так, бывший премьер-министр Таро Асо и один из ключевых партийных деятелей ЛДП назвал бывшего партнера "раковой опухолью", мешавшей ЛДП реализовывать политический курс.

Консерватор и защитница традиционных ценностей

Санаэ Такаити является ярко выраженным консерватором и выступает в защиту традиционных ценностей. В частности, в ходе своей политической карьеры она выступала против легализации в стране однополых браков и негативно высказывалась о возможности восхождения на японский императорский трон женщины. 64-летняя уроженка западной префектуры Нара - активный сторонник пересмотра 9-й статьи конституции, которая провозглашает отказ от создания вооруженных сил и от войны как средства разрешения международных споров. Она выступает резко против политизации паломничества в токийский храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма, неоднократно посещала его лично. Является действующим членом японской националистической организации "Ниппон кайги" ("Японский совет"), которая, в частности, отрицает преступления, совершенные японской армией на оккупированных территориях в первой половине прошлого века. Дипломированный специалист в области кибернетической безопасности. Такаити находится под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио: она была включена в список 4 мая 2022 года, когда занимала пост главы ключевого Политического совета ЛДП.

Новый кабмин

После избрания Такаити новым премьер-министром будет сформирован новый кабинет министров. По данным японских СМИ, министром иностранных дел должен стать Тосимицу Мотэги, который уже занимал эту должность в период с 2019 по 2021 год. Мотэги был одним из конкурентов Такаити на выборах нового главы ЛДП. Еще один ее оппонент на внутрипартийных выборах - 44-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - прим. ТАСС), как сообщается, займет пост министра обороны, став самым молодым главной японского оборонного ведомства.

Политика не изменится

Ожидать серьезных изменений в политическом курсе Японии при Такаити не приходится. В ходе предвыборной кампании она неоднократно подчеркивала важность развития японо-американского альянса, а также повышения обороноспособности страны. Она также выступила за создание в Японии структуры, аналогичной Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. Придерживается мнения, что обстановка с безопасностью в регионе вокруг Японии "является самой тяжелой со времен окончания Второй мировой войны".