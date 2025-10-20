В Словакии вынесут приговор по делу о покушении на премьера

Врачи полагают, что Роберт Фицо будет находиться под их наблюдением до конца жизни

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 21 октября. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия) 21 октября, как ожидается, должен вынести приговор по уголовному делу 72-летнего писателя-пенсионера Юрая Цинтулы, совершившего 15 мая 2024 года покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо.

Обвиняемый по статье о терроризме совершил покушение на главу правительства Словакии в городе Гандлова (западная часть республики). Премьер получил несколько огнестрельных ранений. Он перенес серию хирургических операций и смог вернуться к исполнению служебных обязанностей только через два с половиной месяца. Медики утверждают, что Фицо чудом остался в живых.

Негативные последствия тяжелых ранений премьер испытывает до сих пор. В течение года из-за ухудшения здоровья он неоднократно был вынужден на несколько дней отменять свою рабочую программу. Врачи полагают, что Фицо будет находиться под их наблюдением до конца жизни.

Процесс над стрелявшим в главу правительства, которому грозит пожизненное заключение, начался 8 июля. Фицо не участвует в суде. Его представляет адвокат Давид Линдтнер. Премьер дал исчерпывающие показания по делу еще в июле 2024 года, и эта запись была заслушана судом.

Цинтула, выступая перед судом, заявил, что 15 мая 2024 года находился в состоянии сильного психологического стресса. Свой поступок он объясняет выражением несогласия с политикой Фицо. На последнем судебном заседании, состоявшемся 8 октября, обвиняемый расплакался. В тот же день, заслушав заключительные речи прокурора и защиты, председательствующий на процессе судья Игор Кралик объявил, что вердикт должен быть вынесен 21 октября.

Между тем глава правительства сообщил журналистам, что не испытывает ненависти к стрелявшему и фактически простил его. Пенсионер стал жертвой атмосферы ненависти, которую, как утверждает Фицо, сеют в словацком обществе политики оппозиционных либеральных партий и близкие им СМИ.