Азаров: США могут принять радикальные меры по устранению Зеленского

На это указывают утечки со встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, отметил бывший украинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Утечки со встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским указывают, что США могут принять радикальные меры по его устранению. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть", - сказал он.

Азаров добавил, что такая процедура уже была отработана в ситуации с президентом Украины в 2010-2014 годах Виктором Януковичем. "Она в принципе возможна. Активно ведется работа, я знаю, среди депутатов - убеждения, угрозы, подкуп, потому что там практически нет депутатов, которые могли бы принципиальные позиции занимать. На каждого есть что-то у американцев. То есть если будет дана команда, то будет так, как мы это наблюдали, например, в процессе государственного переворота (в 2014 году - прим. ТАСС) - как с депутатами американцы работали, обрабатывали. Кому-то угрожали, кому-то просто давали деньги. Так что такая вот работа возможна", - сказал он.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 17 октября в Вашингтоне. На ней Зеленскому не удалось добиться от США согласия на поставки ракет Tomahawk, заключения сделок по поставкам дронов и закупке вооружений. При этом, как подтвердил сам Зеленский, представители команды Трампа поднимали вопрос о выводе украинских сил из Донбасса.