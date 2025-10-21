Hürriyet: Нетаньяху против участия Турции в реализации мирного плана по Газе

По данным газеты, Израиль также будет настаивать на том, чтобы турецкие военные не вошли в состав международных стабилизационных сил

СТАМБУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынашивает планы срыва мирного плана по Газе, чтобы вновь вернуться за стол переговоров о прекращении огня, но реализовать новые договоренности без участия Турции. С таким утверждением выступила газета Hürriyet.

Издание указывает, что Израиль также будет настаивать на том, чтобы турецкие военные не вошли в состав международных стабилизационных сил.

"Нетаньяху не возражает против создания стабилизационных сил с участием Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он хочет, чтобы с их помощью было обеспечено разоружение [движения] ХАМАС и уничтожены тоннели. Единственной проблемой для Нетаньяху является Турция и присутствие турецких военных [в Газе]", - пишет обозреватель газеты Абдюлькадир Сельви.

Газета The New York Times (NYT) ранее сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа опасается, что Нетаньяху может сорвать предложенный американским лидером мирный план по Газе. Стратегия Вашингтона заключается в том, чтобы при посредничестве спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и зятя американского президента Джареда Кушнера удержать израильского премьера "от продолжения полномасштабного нападения" на ХАМАС, отмечала NYT.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в Газе и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, связанные в том числе с вопросами управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.