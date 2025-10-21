Трамп заявил о рекордном числе арестованных при нем преступников

По словам президента США, с момента его инаугурации задержали более 1,7 тыс. человек, причастных к нападениям на детей

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента его инаугурации 20 января 2025 года Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало более 28 тыс. человек, причастных к совершению преступлений с применением насилия. По его словам, это является рекордом.

"ФБР под руководством моей администрации проделывает невероятную работу. С 20 января было арестовано более 28 тыс. насильственных преступников (рекорд!), изъято более 6 тыс. единиц незаконного оружия", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, были задержаны более 1,7 тыс. преступников, причастных к нападениям на детей, порядка 300 торговцев людьми, пресечена деятельность 2 тыс. преступных организаций. Также правоохранителям, по словам Трампа, удалось спасти 5 тыс. детей.

"Изъято 1,9 тыс. килограммов фентанила (достаточно, чтобы убить 125 млн человек) - это исторические результаты. Мы возвращаем закон и порядок в Америку", - добавил Трамп.

15 октября Трамп заявил, что с начала его второго президентского срока сотрудники ФБР задержали по меньшей мере 23 тыс. преступников.