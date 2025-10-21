Трамп начал строить бальный зал у Белого дома

Президент США подчеркнул, что работы не потребуют денег из бюджета

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что строители приступили к сооружению большого бального зала на территории комплекса Белого дома в Вашингтоне.

"Рад сообщить, что на территории Белого дома начато строительство нового, большого и прекрасного бального зала. Восточное крыло [здания], полностью отделенное от самого Белого дома, полностью реконструируют в рамках этого процесса, после завершения строительства оно станет еще прекраснее", - написал Трамп в Truth Social.

Он подчеркнул, что эти работы не потребуют финансирования из американского бюджета, поскольку строительство будет оплачиваться за счет частных вложений отдельных физических лиц, компаний и самого Трампа.

"Более 150 лет каждый президент [США] мечтал о бальном зале в Белом доме для проведения торжественных приемов, государственных визитов и т. д. Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект", - добавил Трамп.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что строители начали снос части восточного крыла Белого дома, несмотря на обещание президента США не наносить вред существующей планировке комплекса. Американские чиновники заявляли, что бальный зал фактически заменит восточное крыло.

Первоначально президент США оценивал стоимость проекта в $200 млн, но затем увеличил эту сумму до $250 млн. Он рассказывал, что бальный зал будет вмещать до 650 человек.