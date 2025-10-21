Глава Минфина США считает возможным расширение Авраамовых соглашений

Это связано с началом реализации мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа, указал Скотт Бессент

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент видит большой потенциал расширения Авраамовых соглашений на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами благодаря началу реализации мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом он заявил по итогам встречи с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем.

"В ходе переговоров с министром Смотричем я подчеркнул важность знакового мирного соглашения президента [США Дональда] Трампа. Я подчеркнул историческое возвращение [израильских] заложников и огромный потенциал расширения Авраамовых соглашений", - написал Бессент в X.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Саудовская Аравия может присоединиться к Авраамовым соглашениям. Также надежду на нормализацию отношений между королевством и еврейским государством выразил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. В конце сентября Трамп также заявил, что считает возможным присоединение к соглашениям в перспективе Ирана.

Авраамовы соглашения - документы о нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ были заключены в сентябре 2020 года в Вашингтоне израильской стороной при посредничестве США. Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения мира с Бахрейном и ОАЭ у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.