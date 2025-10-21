Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

В аэропорту главу МИД Венгрии встретили американские представители

БУДАПЕШТ, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Будапешт. Глава американской администрации планирует вскоре встретиться там с президентом России Владимиром Путиным, а также премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Наступают серьезные дни", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил публикацию фотографиями из вашингтонского аэропорта, где его встречали американские представители.

Сийярто в понедельник объявил о своей поездке в Вашингтон, дав понять, что отправляется туда для подготовки визита Трампа. Венгрия придает очень большое значение не только предстоящему российско-американскому саммиту, который может стать важным шагом на пути урегулирования конфликта на Украине, но и американо-венгерским переговорам, рассчитывая сконцентрировать их на вопросах экономики. Будапешт заинтересован, в частности, в возобновлении соглашения с США об избежании двойного налогообложения, которое не было продлено администрацией Джо Байдена.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".