В Газе заявили, что только 15% от намеченных грузов доставили в анклав

Число грузовиков с гуманитарной помощью, ежедневно въезжающих в анклав, в среднем не превышает 89

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Менее 15% грузов с гуманитарной помощью, доставка которой в сектор Газа должна была состояться по соглашению между движением ХАМАС и Израилем, реально переправлены в палестинский анклав с момента вступления в силу соглашения между сторонами. Такие данные привел пресс-центр администрации Газы.

"С начала действия сделки о прекращении огня [между ХАМАС и Израилем] до вечера понедельника в сектор прибыло лишь 986 грузовиков с гуманитарной помощью из 6,6 тыс. машин, которые должны были въехать за этот период в анклав по достигнутому соглашению", - отмечается в специальном заявлении пресс-центра, выдержки из которого привело агентство Maan. Этот не превышает 15% помощи, которая должна быть доставлена населению сектора согласно договоренностям.

Как указал пресс-центр Газы, число грузовиков с гуманитарной помощью, ежедневно въезжающих в анклав, в среднем не превышает 89, тогда как стороны достигли согласия о прибытии в сектор каждый день по 600 машин с помощью. Эта ограниченная поддержка, согласно заявлению, "не может удовлетворить даже минимальные потребности населения Газы в необходимых продовольственных товарах, медикаментах или топливе для работы пекарен, больниц и отопления временных жилищ палестинцев".

Ранее власти Израиля решили приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Еврейское государство обосновывало это нарушением режима прекращения огня в анклаве и возложило ответственность на ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал военным указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее выяснилось, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.