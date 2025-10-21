Армения обратилась к РФ с просьбой продлить срок пребывания водителей фур

Армянская сторона предложила увеличить разрешенное время пребывания на территории России с 90 до 180 дней

ЕРЕВАН, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Армении обратилось к коллегам в Российской Федерации с просьбой продлить сроки пребывания на российской территории водителей фур с 90 до 180 дней. Об этом в парламенте заявил министр экономики Геворг Папоян.

"Я отмечу, что российская сторона отреагировала на наше предложение положительно", - сообщил он. Министр добавил, что, по его информации, соответствующий законопроект уже обсуждается в РФ.

Уже неделю водители грузовиков в Армении проводят акции протеста, требуя от властей достичь политического соглашения с российской стороной, чтобы они могли находиться на территории РФ 180, а не 90 дней в год.