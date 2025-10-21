В Армении приостановили полномочия задержанных в Гюмри чиновников

В суд поданы ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых из восьми задержанных

ЕРЕВАН, 21 октября. /ТАСС/. Антикоррупционный комитет Армении ходатайствовал о заключении под стражу пяти из восьми задержанных лиц, в том числе главы общины Гюмри Вардана Гукасяна, в рамках уголовного дела о взяточничестве и принял решение о приостановке их полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета.

"Антикоррупционный комитет Армении сообщает, что в суд поданы ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых из восьми задержанных. В отношении главы общины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одного из взяткодателей - мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных ведется следствие. Также приняты решения о приостановлении полномочий должностных лиц",- сказано в сообщении.

20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет страны сообщил о задержании восьми лиц, в том числе главы муниципалитета Вардана Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве. Последний решением суда арестован на 2 месяца. Несколько тысяч граждан пришли к муниципалитету, чтобы попытаться воспрепятствовать задержанию главы города. Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который указывал на необходимость "решения этого вопроса".