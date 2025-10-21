Глава МИД Египта призвал принять резолюцию СБ ООН о стабилизационных силах в Газе

Бадр Абдель Аты назвал резолюцию "очень важной"

ДУБАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты призвал закрепить создание международных стабилизационных сил для поддержания мира в секторе Газа с помощью резолюции Совета безопасности ООН.

"В первую очередь нам как можно скорее нужна резолюция Совета безопасности [ООН] для того, чтобы <...> узаконить международные стабилизационные силы и определить их полномочия и задачи", - сказал глава МИД в интервью эмиратской газете The National.

Он назвал резолюцию "очень важной" и подчеркнул, что Египет готов участвовать "в любых форматах с соблюдением определенных параметров", которые должны быть закреплены в ней. Министр отметил, что главной задачей как стабилизационных сил, так и предложенного ранее президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" должна быть поддержка палестинцев в проведении внутренней политики, а не прямое управление сектором.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти США начали разработку плана по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа. Газета The National позднее уточняла, что в их состав войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. При этом американские власти против того, чтобы размещенные в Газе военнослужащие действовали в рамках формального миротворческого контингента ООН. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов вместе с 3 тыс. местных волонтеров.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших. В общей сложности израильская сторона получила из сектора Газа 14 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 13 заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинские радикалы продолжают удерживать в анклаве останки 15 похищенных.