Politico: в Дании все еще боятся захвата Гренландии Трампом

По данным издания, датские власти не исключают, что американский лидер "полон решимости стать первым президентом США, значительно расширившим территорию Америки, впервые после приобретения Аляски в 1867 году при экс-президенте Эндрю Джонсоне"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Высокопоставленные датские чиновники по-прежнему опасаются, что президент США Дональд Трамп не отказался от идеи захвата Гренландии, несмотря на молчание в последние несколько месяцев. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, датские власти "не исключают, что Трамп полон решимости стать первым президентом США, значительно расширившим территорию Америки, впервые после приобретения Аляски в 1867 году при экс-президенте Эндрю Джонсоне". Копенгаген также испытывают серьезную тревогу относительно того, что некоторые из европейских партнеров в ЕС и НАТО не осознают, "насколько серьезной угрозой для отношений с США и глобального уважения к суверенитету и международным границам может стать одержимость Трампа Гренландией", говорится в публикации.

Не желая провоцировать вспыльчивого американского лидера, особенно в условиях переговоров о торговле и сотрудничестве с США, они "предпочитают воспринимать планы Трампа по аннексии Гренландии как отвлекающий маневр или шутку, но в Копенгагене никто не смеется", указывает Politico.

Как сообщалось ранее, Пентагон включил Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС США. Принятое Вашингтоном решение укрепит способность американских ВС защищать континентальную часть Соединенных Штатов, а также будет содействовать усилению "обороны Западного полушария и углублению отношений с союзниками и партнерами в Арктике", отмечалось в заявлении. По свидетельству Politico, США не уведомляли о своих планах правительство Дании.

Заявления Трампа

Нынешний американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Глава вашингтонской администрации не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал в конце марта, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.