В Газе заявили о гибели 87 палестинцев с начала перемирия

Ранения получили 311 человек, отметили в палестинском Минздраве

ТУНИС, 21 октября. /ТАСС/. Не менее 87 палестинцев погибли в секторе Газа с момента вступления в силу режима прекращения огня. Такие данные приводит Минздрав палестинского анклава.

По его информации, ранения за эти дни получили 311 человек. В частности, за последние 24 часа в больницы Газы поступило 13 тел погибших, в их числе 7 человек, которые стали жертвами прямых израильских атак. Еще 6 тел были извлечены из-под завалов.

Таким образом, общее число жертв действий израильских сил в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 68 229, свыше 170 тыс. пострадали.

Минздрав также сообщил, что Израиль вернул в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев. Всего в рамках соглашения о прекращении огня в палестинский анклав при содействии Международного комитета Красного Креста возвращены тела 165 человек.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.