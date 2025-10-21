Венгрия продлила чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

Режим ЧП позволяет премьеру и правительству принимать некоторые решения ускоренным путем посредством указов и постановлений

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 21 октября. /ТАСС/. Парламент Венгрии продлил еще на полгода действие чрезвычайного положения в стране в связи с вооруженным конфликтом на территории соседней Украины. В ходе голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку соответствующего законопроекта выступили 127 депутатов, против - 56.

Режим чрезвычайного положения позволяет премьер-министру и правительству принимать некоторые решения ускоренным путем посредством указов и постановлений, а не на основе законов, требующих обсуждения в парламенте. Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - по традиции поддержали этот документ, а представители оппозиционных партий подвергли его критике.

Правительство объявило чрезвычайное положение сроком на 180 дней в связи с событиями на Украине в мае 2022 года и с тех пор продлевало его уже шесть раз. Выступая перед депутатами с изложением позиции правительства, госсекретарь Министерства юстиции Роберт Репаши, напомнил, что конфликт на Украине продолжается уже более трех лет, оказывая негативное влияние на ситуацию в Венгрии. "Его негативные последствия стали частью нашей повседневной жизни, и это наглядно демонстрирует обоснованность поддержания особого правового порядка", - сказал он.

Репаши отметил, что кабинет министров считает необходимым продлить чрезвычайное положение еще на полгода - до 13 мая. Это означает, что очередные парламентские выборы в Венгрии, запланированные на апрель 2026 года, состоятся в условиях чрезвычайного положения.

С 2020 года в Венгрии действовал такой же режим из-за пандемии, которая заставила правительство потребовать для себя особых полномочий для принятия оперативных решений в целях эффективного управления страной. Это сразу же вызвало критику в адрес кабинета Виктора Орбана со стороны оппозиционных партий, а также руководства Евросоюза. Политические оппоненты пытались обвинить правительство в злоупотреблении властью, однако никаких нарушений законов с его стороны в связи с режимом чрезвычайного положения отмечено не было.