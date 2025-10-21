Эрдоган считает критически важным охранение режима прекращения огня в Газе

Президент Турции также указал, что решение о создании двух государств является обязательным условием для прочного мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с эмиром Кувейта Машаалем аль-Ахмедом ас-Сабахом заявил, что прекращение огня в секторе Газа стало результатом больших усилий, и критически важно поддерживать его продолжение.

"Эрдоган подчеркнул исключительную важность поддержания режима прекращения огня в секторе Газа, который был достигнут с большим трудом. Он указал, что решение о создании двух государств является обязательным условием для прочного мира и что для исламского мира крайне важно, как и всегда, продемонстрировать единую позицию по этому вопросу", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана. Турецкий президент посещает Кувейт в рамках своего турне по странам Персидского залива.

На встрече с эмиром Кувейта также была поднята тема Сирии. "Наш президент заявил, что Турция полна решимости защитить политическое единство и территориальную целостность Сирии и хочет двигаться вперед вместе с братскими арабскими государствами в построении светлого будущего для сирийского народа", - отмечает канцелярия.

В контексте двусторонних отношений с Кувейтом Эрдоган отметил, что "существующее сотрудничество между странами в области инвестиций, энергетики, торговли и оборонной промышленности имеет стратегическое значение и есть потенциал для дальнейшего развития".

Он также выразил "удовлетворение в связи с усилиями Кувейта, председательствующего в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), по укреплению региональной стабильности". По словам турецкого лидера, "соглашение о свободной торговле, переговоры по которому в настоящее время ведутся между Турцией и ССАГПЗ, будет способствовать развитию торговых отношений с братскими странами Персидского залива".